31.01.2017 13:46:17

'Esed rejimi Rusya'nın anayasa taslağı üzerinde çalışıyor'

Suriye'nin Rusya Büyükelçisi Riyad Haddad, Suriye hükümetinin Rusya tarafından hazırlanan Suriye anayasası taslağı üzerinde çalıştığını belirtti.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Sputnik'in aktardığı açıklamada Haddad, "Hükümet olarak, dostlarımızdan anayasa taslağını aldık ve belgedeki fikirleri inceliyoruz" dedi.



"İSTİŞAREYE HAZIRIZ"



Haddad, inceleme sonucunda istişare yapmaya hazır olacaklarını kaydetti.



ANAYASA TASLAĞI

Rusya, anayasa taslağını ilk olarak 23-24 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen barış görüşmelerine katılan Suriyeli muhaleflere iletmişti.

RUSYA'NIN TASLAK METNİNDE ÖZERKLİK AYRINTILARI

Anayasa taslağında, Arapça'nın Suriye'nin resmi dili olduğu fakat ülke içerisindeki özerk Kürt yönetim organlarının Arapça ve Kürtçe'yi eşit düzeyde kullanacağına ilişkin bir madde de bulunuyor.



Taslakla ilgili üç ayrı haber ajansından ayrıntılar sızdırıldı:



TASLAK METNE DAİR AYRINTILAR 1 (TIKLAYINIZ)



TASLAK METNE DAİR AYRINTILAR 2 (TIKLAYINIZ)



TASLAK METNE DAİR AYRINTILAR 3 (TIKLAYINIZ)

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