25.07.2017 21:50:15

Esed rejimi ilan ettiği ateşkese uymuyor

Suriye'de Esed rejimi, 'çatışmasızlık bölgeleri' içinde yer alan, tek taraflı ateşkes ilan ettiği Doğu Guta'ya saldırılarını sürdürüyor.

Suriye'de Esed rejimi, "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan, tek taraflı ateşkes ilan ettiği Doğu Guta'ya saldırılarını sürdürüyor. Esed rejimine ait savaş uçakları başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki muhaliflerin kontrolündeki Arbin beldesinde yer alan yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Savaş uçaklarının bombaladığı bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Esed rejimi, daha önce de ilan ettiği ok sayıda ateşkesi ihlal etmişti.