19.02.2017 22:29:50

Esed rejimi Dera'da sivilleri katletti

Suriye'de ateşkes ihlallerini sürdüren Beşşar Esed rejimine bağlı savaş uçakları ülkenin güneyindeki Dera ilinde sivil yerleşim yerini hedef aldı.

Dera ili sivil savunma basın sorumlusu Nibras Horani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya ait savaş uçağının Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera iline bağlı Nasib ilçesinde yerleşim yerlerini bombaladığını söyledi.



Saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin yaralandığını kaydeden Horani, savaş uçağının vurduğu alanda çok sayıda binanın yıkıldığını ve hasar gördüğünü kaydetti.



Horani, Esed rejimine bağlı güçlerin başkent Şam'ın Kabun semti ile Haresta ilçesi ve Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri karadan ve havadan bombalamaya devam ettiğini vurguladı.



Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti.



Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23-24 Ocak'ta yapılan Suriye konulu toplantıda, Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.

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