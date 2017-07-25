SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Esed rejimi ateşkesi bozdu
25.07.2017 09:59:57

Esed rejimi ateşkesi bozdu

Suriye'de Esed rejimi, 'çatışmasızlık bölgeleri' içinde yer alan, tek taraflı ateşkes ilan ettiği Doğu Guta'ya saldırılarını sürdürüyor.

Doğu Guta'daki sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçaklarının dün gece geç saatlerde Arbin beldesine düzenlediği saldırılarda, 3'ü çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.

Rejim, saat 08.19'da da Zemelka beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Şam'ın doğusunda, Cobar mahallesi ile Ayn Terma ve Zemelka beldelerinin de içinde olduğu Doğu Guta bölgesi, 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor. Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma ve Zemelka'dan kopararak tek başına kuşatmaya almayı hedefliyor. Böylece rejimin 1,5 aydır yoğun şekilde saldırdığı Doğu Guta üzerindeki kuşatma da daralmış olacak.

RUSYA VE ESED REJİMİ ATEŞKESİ YAPILDIĞINI DUYURMUŞTU

Rus haber ajansı RIA Novosti, geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Mısır'ın ara buluculuğuyla Kahire'de bir araya gelen Rus yetkililer ve "Suriyeli ılımlı gruplar" arasında anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Bunun üzerine Beşşar Esed rejimi, Doğu Guta'ya düzenlediği saldırıları durdurduğunu bildirmişti.

Esed rejimi, Doğu Guta'daki operasyonlarını Cumartesi günü yerel saatle 12.00'de durdurduğunu açıklamıştı.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran'ın 3-4 Mayıs'taki Astana toplantısında belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.


    YORUM YAZ
Esed rejimi ateşkesi bozdu
Esed rejimi ateşkesi bozdu
Suriye'de Esed rejimi, 'çatışmasızlık bölgeleri' içinde yer alan, tek taraflı ateşkes ilan ettiği Doğu Guta'ya saldırılarını sürdürüyor.
25.07.2017 09:59:57
ABD tankları Rusya sınırında!
ABD tankları Rusya sınırında!
Ukrayna'nın doğusuna giden Başkan Trump'ın özel temsilcisi Volker, Rusya destekli isyancıların ilerleyişini kırmak için yeni hamleyi ilan etti.
25.07.2017 09:55:10
Mısır'da patlama! Ortalık kan gölüne döndü
Mısır'da patlama! Ortalık kan gölüne döndü
Mısır’da Sina Yarımadası’nın kuzeyinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ikisi çocuk yedi sivil hayatını kaybetti.
25.07.2017 09:52:28
ABD'den yeni S-400 açıklaması
ABD'den yeni S-400 açıklaması
Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lerle ilgili soruları cevapladı.
25.07.2017 09:45:35
9 terörist öldürüldü
9 terörist öldürüldü
Hakkari'de 7 gün süren ''Şehit Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz-1'' operasyonunda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist teslim oldu.
25.07.2017 09:38:57
Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Ankara'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 2 uyuşturucu satıcısı kıskıvrak yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
25.07.2017 09:33:01
Uslanmaz sürücü kanala düştü
Uslanmaz sürücü kanala düştü
Adana'da, daha önce 3 kez alkolden işlem gören sürücü, aşırı alkollü bir şekilde aracıyla kanala düştü.
25.07.2017 09:23:18
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İran'da bağımlılar, artık uyuşturucuyu devletten alacak
İran'da bağımlılar, artık uyuşturucuyu devletten alacak
Ali Ilıcak: Annem hapiste olmasına rağmen...
Ali Ilıcak: Annem hapiste olmasına rağmen...
Pentagon: Batı baharı yaşanabilir
Pentagon: Batı baharı yaşanabilir
Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı açıklaması
Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı açıklaması
CHP’den sonra HDP de sokağa çıkıyor
CHP’den sonra HDP de sokağa çıkıyor
Vali Balkanlıoğlu'ndan fotoğraf açıklaması
Vali Balkanlıoğlu'ndan fotoğraf açıklaması
Mısır ve Sudan'ın 'tartışmalı bölge'sinde tansiyon yükseldi!
Mısır ve Sudan'ın 'tartışmalı bölge'sinde tansiyon yükseldi!
IŞİD'in hücre evinde FETÖ kitapları
IŞİD'in hücre evinde FETÖ kitapları
Suudi Arabistan'da Katar ile ilgili önemli gelişme!
Suudi Arabistan'da Katar ile ilgili önemli gelişme!
İsrail Gazze'ye saldırdı
İsrail Gazze'ye saldırdı
'Avrupa, diz çökmediği için Erdoğan'ı sevmiyor'
'Avrupa, diz çökmediği için Erdoğan'ı sevmiyor'
'Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti medyayı böldü
'Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti medyayı böldü
SON YORUMLANANLAR
Almanya'dan Erdoğan'a sert eleştiri: Kabul edemeyiz!
Almanya'dan Erdoğan'a sert eleştiri: Kabul edemeyiz!
'Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti medyayı böldü
'Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti medyayı böldü
Gülen seccadeye ayakkabılarıyla bastı çünkü...
Gülen seccadeye ayakkabılarıyla bastı çünkü...
Suudi Bakan: Katar'dan olumlu cevap bekliyoruz
Suudi Bakan: Katar'dan olumlu cevap bekliyoruz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
Diyanet İşleri Başkanlığı: Büyük şehirlerde ilçe değiştiği anda seferisiniz
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
ABD uçakları vurdu: Çok sayıda ölü var
Rusya'dan ABD'nin Suriye'deki üslerine ilişkin açıklama
Rusya'dan ABD'nin Suriye'deki üslerine ilişkin açıklama
Katar Emiri: Başardık
Katar Emiri: Başardık
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Kudüs'te 3 şehit, 193 yaralı!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
Almanya Bakandan, Türkiye'ye Doğu Almanya'ya benzetmesi!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
İsrail'den 'Cuma' hazırlığı!
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?
Musul: Savaş, bir şehri ne hale getirir?

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları