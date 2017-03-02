03.03.2017 00:08:43

Esed'in temsilcisinden 'muhalifler' açıklaması: Önce birleşsinler!

Beşar Esed'in BM Temsilcisi Beşar Caferi, Suriyeli muhaliflerle doğrudan görüşmelerle ilgili konuştu.

Sputnik'in haberine göre Caferi, bugün BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Suriyeli muhaliflerin ısrarla dile getirdikleri "doğrudan görüşmelerle" ilgili konuşan Caferi, "Önce birleşsinler" dedi.

"Hükümetimiz birleşik bir muhalefetle görüşmek istiyor" diyen Caferi, "Siyasi olarak olgunlaştıklarını göstermek için önce birleşsinler" dedi.