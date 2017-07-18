18.07.2017 15:51:48

Esed ile Şii milisler arasında gerginlik yaşanıyor

Suriye’de Esed rejimi komutanları ile Iraklı Şii milisler arasında gerginlik yaşanıyor.

Pazartesi günü Suriye'nin Badiye bölgesinde Esed komutanları ile İran destekli Iraklı Şii Nuceba hareketi arasında gerginlik yaşandı.

Badiye bölgesinde bulunan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Usud'u Şarkiye medya ofis müdürü Saad El-Hac konuyla ilgili bazı bilgiler aktardı.

El-Hac'ın aktardığı bilgilere göre sebebinin tam olarak bilinmediği bir anlaşmazlıktan dolayı Badiye'ye bağlı Mahruse kuyusu civarındaki Nuceba hareketinin büyük bir kısmı akşam saatlerinde başkent Şam'a çekilmek zorunda kaldı.

El-Hac, gerginliğin sebebini tam olarak bilmediklerini ancak Esed'in üst düzey komutanlarıyla İran destekli Şii milisler arasında yer yer gerginlik yaşandığını aktardı.

Usud Şarkiye birliği, geçtiğimiz günlerde Esed rejimine bağlı bir askeri esir aldığını duyurmuştu.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Timeturk, İran milisleri ile Esed istihbarat ve ordu güçleri arasında Halep'te yaşanan çatışma olaylarına yer vermişti.

Kaynak: Timeturk