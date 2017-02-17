18.02.2017 00:14:33

Esed heyeti: Astana'da Türk temsilcilerle iletişime geçmeyeceğiz

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Fırat Kalkanı'nı işaret ederek 'İşgal sona ermedikçe Astana ya da Cenevre'de yapılacak görüşmelerde Türk temsilcilerle doğrudan iletişime geçmeyeceğiz' dedi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Rudaw'ın haberine göre Kazakistan'ın başkenti Astana'da basına konuşan Beşar Caferi, "Türkiye'nin, Suriye topraklarındaki işgaline son verinceye kadar kendileriyle ile doğrudan temasa geçmelerinin gündemlerinde olmadığını" ifade etti.



Caferi bugün yaptığı diğer açıklamada “Türkiye askerlerini bir an önce Suriye'den çeksin” demişti.



ÜÇÜNCÜ ASTANA ZİRVESİ



Astana'da dün 3'üncüsü düzenlenen Suriye konullu görüşmelerde ateşkesin denetlenmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran arasında ortak komisyon kurulmasında anlaştıklarını, çalışmalara Ankara'da devam edileceği açıklanmıştı.



GEÇMİŞİ



Astana görüşmeleri ilk olarak Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak'ta yapılmıştı. İki ülke garantörlüğünde, ateşkesi izlemek için İran'ın da dahil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.



ABD'NİN KATILIMI



ABD'yi ise Astana'da en düşük seviyede ABD'nin Kazakistan Büyükelçisi temsil etmişti.



İKİNCİ TOPLANTI



6 Şubat'taki ikinci toplantıda, üçlü mekanizmayla ilgili teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti.

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