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Esed güçleri o bölgeden çekiliyor
Esed güçleri o bölgeden çekiliyor
28.07.2017 14:00:31

Esed güçleri o bölgeden çekiliyor

Esed güçleri yapılan ateşkes anlaşması sonrası Suriye’nin güneybatısında bulunan Dera’dan çekilmeye başladı.

Yapılan ateşkes anlaşmasının ardından Esed güçleri Suriye'nin Dera kentindeki cephelerden çekilmeye başladı. 20 gün önce yapılan anlaşmayı uygulamak için bölgeden çekilen Esed güçlerinin en büyük tugaylarından dördüncü tugayın başkent Şam'a yöneldiği öğrenildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre son 48 saat içinde Esed güçlerine ait tank, asker taşıyıcı ve zırhlı askeri araçlardan oluşan yaklaşık 50 askeri araç bölgeden ayrıldı.

BAŞKENTE YÖNELDİLER

Yerel kaynaklar aynı zamanda dördüncü tugaya bağlı Gays güçlerinin 10 tank ve 5 askeri zırhlı araçla birlikte Panorama cephesinden çekilip Şam-Dera uluslararası otoyolunu kullanarak başkente yöneldiğini belirtti.

Dera'daki cephelerden çekilen Esed güçleri, bulunduğu 7 karargahı havaya uçurduktan sonra bölgeden ayrıldı.

ESED GÜÇLERİ İHLAL ETTİ

Diğer taraftan direnişçiler geçtiğimiz haftalarda dördüncü tugaya bağlı Gays güçleri komutanı Ahmet Tacu'yu düzenledikleri operasyonda öldürmüşlerdi.

Amerika ile Rusya arasında 7 Temmuz'da Dera ve Kuneytra'yı kapsayan  ateşkes anlaşması imzalamış ancak Esed güçleri yer yer bu anlaşmayı ihlal etmişti.

Kaynak: Timeturk


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