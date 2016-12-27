27.12.2016 23:08:05

Esed'den özür dilemek için Şam'a gidiyorlar

Esed'e sınırsız destek veren İran'ın iddiasına göre,Tunuslu siyasi parti liderlerinden oluşan bir heyetin Suriye Lideri Beşar Esad’dan özür dilemek için Şam’a geleceği gündeme geldi.

Esed'e açık desteğini açıklayan ve gönderdiği Şii milisler ile Suriye'de katliamlara destek veren İran, yeni bir iddiayı dünyaya duyurdu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı olan Fars Haber Ajansı'nın haberine göre; Tunus Meşru Hareketi liderlerinden biri yaptığı açıklamada, hareketin lideri Muhsin Marzuk ve diğer bazı siyasi liderler Tunus milletini temsilen Suriye lideri Beşar Esad'dan özür dilemek üzere Şam'ı ziyaret edeceklerini kaydetti.

Ancak haberin Esed'e her alanda destek veren İran kaynaklı olması ve resmi olarak doğrulanamaması akıllarda soru işareti bıraktı.

Tunus, Suriye krizi başladığında Beşar Esed'ı suçlayarak bu ülke ile ilişkileri kesmişti.

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