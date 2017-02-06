07.02.2017 09:29:40

Esed Belçikalı politikacılar üzerinden Erdoğan'a mesaj gönderdi

Beşar Esed, kendisini ziyaret eden Belçikalı politikacılara, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlardan memnun olduğunu ancak 'Erdoğan'ın gerçekten kendisine yardım için geldiğini düşünmediğini' söylemiş.

Belçikalı parlamenterler heyeti, Suriye'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Halep ve Hmeymim'e giden parlamenterler, başkent Şam'da bir dizi resmi görüşmede bulundu.

Parlamenterler, Suriye'de rejimi elinde bulunduran Beşar Esed ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le de görüştü.

'ESED TÜRKİYE'NİN KENDİSİNİ DESTEKLEDİĞİNE İNANMIYOR'

Görüşmenin ardından Dewinter, temaslar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a yönelik tutumundaki değişimi olumlu bulan Dewinter, "Esed, Türkiye'nin duruşundaki değişimin Suriye için olumlu nitelik taşıdığına bizi temin etti. Suriye'yi destekleyen ittifakın giderek genişlediğini, İran ve Rusya'ya şimdi de Türkiye'nin de eklendiğini söyledi. Ancak Esad halen Erdoğan ve Türk yönetiminin gerçekten de Suriye'yi (rejimi) desteklediğine inanmıyor" dedi.

Dewinter'ın açıklamaları, Esed'ın batıya "Türkiye'nin DAEŞ'e destek verdiği" yalanını söylemeye devam ettiğini de ortaya koydu.

RUSYA HALEP'TE ASKERİ HASTANE KURMUŞ

Dewinter, Rusya'nın Suriye'deki çatışmalara müdahale etmesinden memnuniyet duyduğunu da ifade etti. Rusya'nın Halep'te askeri hastane kurduğunu da belirten Dewinter, "Biz Avrupalılar sadece Halep'i konuşuyor ama hiçbir şey yapmıyoruz. Avrupa'nın duruşunu değiştirerek Suriye halkına yardım etmenin zamanı geldi. Suriye'de durum ne kadar iyi olursa Avrupa için o kadar iyi olur" dedi.

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