02.03.2017 10:40:18

Esas 67 Burda'da Konser ve Çekiliş Heyecanı Bir Arada

2009 yılında açılışı yapılan ve Zonguldak'a yeni bir soluk getiren Esas 67 Burda AVM'nin 7. yılına özel sürprizleri müzik ve heyecan dolu. Pop müziğin genç ve sevilen isimlerinden Simge, 4 Mart'ta 7. yılın coşkusunu Esas 67 Burda ziyaretçilerine yaşatırken, aynı gün bir şanslı kişi Hyundai marka araç ve bir kişi de Mondial RX3i Evo Motor'un sahibi olacak.

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2009 yılında açılışı yapılan ve Zonguldak'a yeni bir soluk getiren Esas 67 Burda AVM'nin 7. yılına özel sürprizleri müzik ve heyecan dolu. Pop müziğin genç ve sevilen isimlerinden Simge, 4 Mart'ta 7. yılın coşkusunu Esas 67 Burda ziyaretçilerine yaşatırken, aynı gün bir şanslı kişi Hyundai marka araç ve bir kişi de Mondial RX3i Evo Motor'un sahibi olacak.Açıldığı günden itibaren Zonguldak'ın eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen Esas 67 Burda AVM'nin 7. yıl coşkusu Simge'nin konseriyle kutlanacak. Pop müziğin en genç ve sevilen şarkıcılarından Simge, birbirinden güzel şarkılarını Esas 67 Burda ziyaretçileri için söyleyecek.Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek JLL Türkiye tarafından yönetilen ve Zonguldak'a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda AVM, 4 Mart Cumartesi günü saat 14:00-15:00 arasında, Simge konserinin yanı sıra 7. yıla özel sürprizleriyle de ziyaretçilerine keyifli bir gün yaşatacak. 1 Aralık 2016 tarihinde başlayan ve 28 Şubat 2017 tarihine kadar devam eden araç kampanyasında 75 TL ve üzeri alışveriş yapanlar Hyundai Tucson ile Mondial RX3i Evo Motor kazanma şansı yakalayacaklar. Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanan araç kampanyasının çekilişi noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecek.