19.07.2017 15:38:17

Esad'ın oğlu konuştu!

Beşar Esed'in babası Hafız Esed'in adını taşıyan 15 yaşındaki oğlu 'Ülkemde olan korkunçlukları yaşıyor ve görüyorum. Babama diktatör diyenler kör' dedi.

Matematik Olimpiyatları'na katılmak için Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gelen ve O Globo gazetesine konuşan Hafız Esed "Ülkemde olan tüm korkunçlukları yaşıyor ve görüyorum. Halk ve hükümet, işgalcilere karşı birleşmiş durumda" dedi.



Babasına 'diktatör' dendiğinde ne hissettiği sorulan Esed "Babamın nasıl bir insan olduğunu biliyorum. İnsanlar onun hakkında birçok şey söylüyor, ama çoğu kör. Söyledikleri gerçeği yansıtmıyor" yanıtını verdi.









​Hafız, ayrıca ülkenin yalnızca yakınlarına değil tüm Suriyelilere ihtiyacı olduğu için babasının sadece kendi ailesinin yönetime geleceği bir duruma izin vermediğini de ifade etti.

Esed'in üç çocuğundan biri olan Hafız Esed'in bir kız, bir de erkek kardeşi var.





