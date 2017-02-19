19.02.2017 21:21:12

Eş-Şebab'dan Somali'ye tehdit

Somali'deki terör örgütü Eş-Şebab, yeni cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya karşı 'savaşacağını' açıkladı.

Somali'deki Şebab örgütünün önde gelen isimlerinden Yakub, "Örgüt, önümüzdeki dört senede yeni cumhurbaşkanı ve ekibine karşı savaşmaya kararlı.'' dedi.

Şebab'ın önde gelen isimlerinden Şeyh Hasan Yakub, örgüte yakın "SomaliMeMo" sitesinde yaptığı yazılı açıklamada, "Şebab örgütü, önümüzdeki dört senede yeni cumhurbaşkanı ve ekibine karşı savaşmaya kararlı." ifadesini kullandı.

Yeni cumhurbaşkanı Fermacu'nun "İslam karşıtı batı yanlısı fikirleri" nedeniyle öncekilere göre daha tehlikeli olduğunu belirten Yakub, Fermacu ve siyasi ekibine yönelik saldırıları artıracaklarını kaydetti.

Yakub, Fermacu'nun mensubu olduğu Ed-Darur kabilesini, yeni cumhurbaşkanın yanında yer almamaları konusunda uyararak, eski cumhurbaşkanını savunmaya çalışan kabilelerin Şebab örgütüyle yaşadığı çatışmalarda binlerce mensubunu kaybettiğini savundu.

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