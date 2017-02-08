08.02.2017 18:10:27
Erzurumlu Vali Işık'ın acı günü
Erzurumlu Amasya Valisi Salih Işık'ın kayınbabası Yaşar Çobankent (79), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Erzurumlu Amasya Valisi Salih Işık'ın kayınbabası Yaşar Çobankent (79), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde yaklaşık 5 gündür Akciğer kanseri hastalığı nedeniyle tedavi gören Yaşar Çobankent, gece 02.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Çobantkent için ikindi namazına müteakip Hace Hüseyin Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Amasya Valisi Salih Işık, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, 15. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Erzurum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Amasya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selami Akşit, Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve yakınları katıldı.
Çobankent'in cenazesi kılınan namazın ardından asri mezarlığa götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.
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