26.01.2017 16:29:27

Erzurumlu Kızakçılar Bursa yolunda

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Bursa Uludağ'da düzenlenecek olan 'Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak 2. Bursa Uludağ Şampiyonası' için yola çıkan Nenehatun, Ejder, Sevgi, Kuzey Yamacı, Karadam ve Karbeyaz Kulüpleri Sporcuları madalya sözü verdiler. Sporcular hem Geleneksel Erzurum Kızağının tanıtımını yapacak, hem de kıyasıya bir yarış içine girecek. Yaklaşık bir haftadır Erzurum İzci Evi'nde kampa giren sporcular, Erzurum kültürünün değerli bir p

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde Bursa Uludağ'da düzenlenecek olan "Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak 2. Bursa Uludağ Şampiyonası" için yola çıkan Nenehatun, Ejder, Sevgi, Kuzey Yamacı, Karadam ve Karbeyaz Kulüpleri Sporcuları madalya sözü verdiler. Sporcular hem Geleneksel Erzurum Kızağının tanıtımını yapacak, hem de kıyasıya bir yarış içine girecek. Yaklaşık bir haftadır Erzurum İzci Evi'nde kampa giren sporcular, Erzurum kültürünün değerli bir parçası olan kızağı Türkiye'ye tanıtmanın kendileri için gurur verici olduğunu dile getirdiler.Geleneksel Erzurum kızağı nedir?Erzurum'da yüzyıllara dayanan bir geleneğin parçası olan tahta kızak, özellikle çocukların kış aylarında vazgeçilmesi oluyor. Geleneksel Erzurum Kızağı'nın diğerlerinden en büyük farkı, yan oturularak binilmesi. Binen kişi oturduğu yerde geriye doğru yaslanarak fren yapabiliyor. Ön tarafında kar sıçramalarını engellemek amacıyla panel bulunuyor. Yön kontrolü sağlamak için ayaklar kullanılıyor.Erzurum'dan yola çıktılarToplam 18 sporcu ve 2 yöneticinin olduğu Erzurum Geleneksel Kızak kafilesini Nenehatun Spor Kulübü Başkanı Zekeriya Deniz uğurladı. Bursa Uludağ'da yapılacak geleneksel kızak yarışları; minikler, yıldızlar, gençler ve masterlar olmak üzere 4 kategoride yapılacak. Erzurum'dan sözkonusu organizasyona atlı kızakçıların da katılacağı belirtildi.