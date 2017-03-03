03.03.2017 18:29:10
Erzurum Ticaret Borsası
Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24,00 ila 26,62 liradan satıldıErzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı, 24,00 ila 26,62 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|26,62
|24,25
|ESKS
|Et Büyükbaş
|KG
|26,50
|26,50
|26,50
|HMS
|Kuru Soğan
|KG
|1,60
|1,60
|1,60
|HMS
|Patates
|KG
|0,90
|0,90
|0,90
|HTS
|Tavuk Eti
|KG
|6,49
|10,19
|8,25
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,00
|1,00
|1,00
|HMS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış