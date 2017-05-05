05.05.2017 15:22:52

Erzurum TESUD'dan Mehmetçik Vakfı'na ziyaret

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Hakan Tuluk, TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğini ziyaret etti.

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Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Hakan Tuluk, TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğini ziyaret etti.Vakfın ziyaret defterini imzalayan Tuluk, yaptığı kısa konuşmada, "Mehmetçik Vakfı; Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmeti esnasında, şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere toplumsal olarak sahip çıkmak ve destek olmak gibi önemli bir yükümlülüğümüzü, toplum adına yerine getirerek; ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Böylesine ulvi bir görevi yerine getiren Mehmetçik Vakfı'nın faaliyetlerine destek olabilmek için üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız" dedi.Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Emekli Topçu Albay Sabri Topdağı ise, geçmişi 1912'lere kadar dayanan, ülkemizin en köklü tarihe sahip sivil toplum kuruluşlarından biri olan TESUD'un Erzurum'da temsilciliğinin bulunmasını çok önemsediğini ve temsilciliği Erzurum'a yaralı hizmetlerde bulunabilecek potansiyele ve ideale sahip gördüğünü söyledi. Topdağı,"Başta emekli personelin birlik beraberliği için düzenlenen etkinlikler olmak üzere, temsilciliğin her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerine gönüllü olarak katılarak destek olmayı görev kabul ettiklerini" ifade etti.TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilciliğinin faaliyetleri hakkında bilgi veren Topdağı, Vakfın kurulduğu 1982 yılından bu yana toplam 44.575 kişinin vakfın yardımlarından faydalandığını, halen 7673 malul gazi ve engelli Mehmetçiğin bakım yardımı, 1110 Mehmetçik çocuğunun da bakım ve öğrenim yardımı almaya devam ettiğini, Vakfın aylık ortalama 6.800.000 TL yardım yaptığını ayrıntıları ile anlattı.Ziyarette, TESUD Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Tuluk, Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi Emekli Albay Sabri Topdağı'ya ve temsilcilik personeline; birlik beraberliğimizin ve toplumsal sorumluluğumuzun gereği olan hizmetleri başarılı bir şekilde yerine getirmelerinden dolayı teşekkür etti ve ziyaret anısı olarak TESUD madalyonu takdim etti.