31.12.2016 23:38:42

Erzurum protokolü yılbaşını halk ozanlarının sazlı sözlü türküleriyle karşıladı

Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanından oluşan Erzurum protokolü, yılbaşını halk ozanlarının sazlı sözlü türküleriyle karşıladı.

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Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanından oluşan Erzurum protokolü, yılbaşını halk ozanlarının sazlı sözlü türküleriyle karşıladı.Erzurum'da Temelli Kıraathanesinde bir araya gelen Erzurum protokolü, yılbaşını patates közlemesi yiyip, çay içerek halk ozanlarının türküleri eşliğinde karşıladı.Soğuk Erzurum akşamında halk ozanlarının türküleriyle 2017'i karşılayan protokol farklı bir yılbaşı karşılaması yaptı.Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Aslan ve İl Jandarma Komutanımız Kıdemli Albay Mustafa Çelik'le beraber yeni yılı halk ozanlarımızla karşılıyoruz. Yeni yılda memleketimizde huzur, refahın sürmesini temenni ediyorum." dedi.