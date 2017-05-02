03.05.2017 11:03:10

Erzurum Lisesi'nin 81 yılı mezunlarından, okul bahçesine 100 hatıra fidan

1981 yılında Erzurum Lisesi'nden mezun sınıf arkadaşları bir araya getirdiği 'Kadim Dostlar Buluşması' ile Erzurum Lisesinde 36 yıl aradan sonra ikinci kez bir araya gelen 55 öğrenci duygulu anlar yaşandı. Lise mezunları, okul bahçesinin hatıra ormanına 55 öğrenci adına 100 adet çam fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı.

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1981 yılında Erzurum Lisesi'nden mezun sınıf arkadaşları bir araya getirdiği "Kadim Dostlar Buluşması" ile Erzurum Lisesinde 36 yıl aradan sonra ikinci kez bir araya gelen 55 öğrenci duygulu anlar yaşandı. Lise mezunları, okul bahçesinin hatıra ormanına 55 öğrenci adına 100 adet çam fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı.81 YILI MEZUNLARININ 'ÖĞRENCİLİK' MUTLULUĞUErzurum Lisesi'nin 1981 yılı mezun arkadaşlarını 36 yıl sonra bir araya getirmeyi başaran sınıf öğrencileri Mehtap Özdoğan Kurtcebe, Nuran Dinçkal Yanıkoğlu, Nadiye Özer, Ercüment Keskinler'in organizesiyle düzenlenen 'Kadim Dostlar Buluşma' programa, 40 ilden yaklaşık 55 Okul mezunu katıldı. Akademisyen, iş adamı, asker emeklileri, eski milletvekilleri, bürokratlar ve memurdan oluşan mezunlar, 36 yılın hasretini birbirlerine sarılarak sevinçlerine ortak oldu. Arkadaşlarıyla birlikte sıralara oturan mezunlar, öğretmenlerini dinledi. Vatana-millete hayırlı öğrenciler yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden öğretmenler, gözyaşlarıyla öğrencilerinden helallik aldı.OKUL BAHÇESİNE MEZUNLAR ADINA 100 HATIRA ÇAM FİDANI DİKTİLEROrganizeyi destek veren başta Okul Müdürü Selami Güneş, dönem mezunları Zafer Aynalı, Sadullah Kara ile Birol Yerkaya' ile programa katılan sınıf arkadaşlarına teşekkür eden Mehtap Özdoğan Kurtcebe, Erzurum Lisesi 1981 mezunları olarak böyle bir programda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Öğrencileri bir araya getirmenin Erzurum ve Erzurum Lisesi sevdası olduğunun altını çizen Kurtcebe, "Bu okuldan mezun olduk. 36 yıl sonra ikinci kez böyle bir programda bir araya gelebiliyorsa bu Erzurum ve Erzurum Lisesi'nin sayesindedir. Erzurum sevdalılığı sayesindedir. Arkadaşlarımızın da Erzurum sevdalığı devam ediyor.'İçimizdeki çocuğu öldürmeyelim' diyerek bir çok arkadaşımızla bir araya gelmiş olmanın heyecanını yaşadık. İkinci geleneksel buluşmamız anısına okulumuzun bahçesine öğrenci arkadaşlarımızın da isimlerini yaşatmak adına 100 hatıra fidan dikmenin mutluluğunu yaşadık. Okul anıları, herkesin içinde yaşattığı bu ruhu yaşatmak adına yılların eskitemediği bu duyguları Erzurum'da paylaşmanın heyecanını yaşadık, yaşatmaya devam edeceğiz. Buradan hayatını kaybeden arkadaşlarımıza, öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Dostluğun sevgisi ile biz toplandık. Ömür olursa birkaç defa daha toplanacağız.' Dedi. Mezunlar, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra, sınıflarına geçtikten sonra, Tarihi Erzurum Aziziye ve Mecidiye Tabyalarını gezerek toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler.