28.02.2017 16:18:14

Erzurum Kent Konseyinden Türkez'e teşekkür plaketi

Erzurum Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Muhammed Aydın Bozkurt, beraberindeki heyetle İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e ziyarette bulundu.

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Erzurum Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Muhammed Aydın Bozkurt, beraberindeki heyetle İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e ziyarette bulundu.Erzurum Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Muhammed Aydın Bozkurt, beraberinde Yürütme Kurulu Üyeleri Mehmet Koç, Abdullah Keleşoğlu, Raci Kalaycıoğlu, İsmail Çakır ile birlikte İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i ziyaret etti."Erzurum'un değerlerine değer veriyoruz" programı kapsamında kent genelinde önde gelen kurumları ziyaret ettiklerini belirten Muhammed Aydın Bozkurt, "Sizler gibi değerli basın kuruluşumuza 30 kişilik listemizde yer ayırdık. Şehrimizin tanıtılması ve kalkınmasında basın kuruluşlarımızın payı oldukça önemli. Erzurum için çalışmaya devam ediyoruz. Sizlere de teşekkürü borç biliriz" dedi.Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Ayhan Türkez, ziyaretten dolayı Muhammed Aydın Bozkurt'a teşekkür ederek, "Sivil Toplum Kuruluşlarımıza çok şey düşüyor. Şehrin değerlerinin ön planda tutulması adına STK'ların rolü çok önemli. Kent konseyinin çalışmalarını da yakından takip ediyoruz" diye konuştu.Ziyaret sonrası Erzurum Büyükşehir Kent Konseyi Başkanı Muhammed Aydın Bozkurt, Ayhan Türkez'e plaket takdim etti.