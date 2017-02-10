10.02.2017 11:39:54

Erzurum Gençlik Platformu'ndan 50. Yıl Ortaokulu'na ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da faaliyet gösteren 14 gençlik sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan ve başkanlığına ise Mustafa Kahveci'nin seçildiği Erzurum Gençlik Platformu (EGP), ilk ziyaretini 50. Yıl Ortaokulu'na yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da faaliyet gösteren 14 gençlik sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan ve başkanlığına ise Mustafa Kahveci'nin seçildiği Erzurum Gençlik Platformu (EGP), ilk ziyaretini 50. Yıl Ortaokulu'na yaptı.Erzurum'da yaptığı faaliyetlerle göz dolduran 50. Yıl Ortaokulu Müdürü ve başarılı eğitmen Selami Topaloğlu'nu makam odasında ziyaret eden EGP üyeleri, Erzurum'da ilk defa bir okulda yapılan EYOF (Avrupa Gençlik Olimpik Festivali) sokağını gezdiler. EYOF Sokağını gezen EGP üyelerine bilgiler veren Müdür Topaloğlu, öğrencileri EYOF konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti. EYOF Sokağında çizilen kış sporlarıyla ilgili tüm çizimlerin öğrenciler tarafından yapıldığını kaydeden Topaloğlu, öğrencileri ilgi duydukları alana göre yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. EYOF Sokağını gezen EGP üyeleri, daha sonra okulda bulunan kütüphane, Şehit Ömer Halisdemir sınıfı, konferans salonunu gezdiler. Okulda bulunan özellikler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen EGP üyeleri, 50. Yıl Ortaokulu'nun eksiklikleri konusunda yardımcı olacaklarına söz verdiler.50. Yıl Ortaokulu hakkında görüşlerini ifade eden Erzurum Gençlik Platformu Başkanı Mustafa Kahveci, başarılı ve umut dolu bir gelecek için eğitimin çok önemli olduğunu vurguladı. Geleceğin gençlerinin 50. Yıl Ortaokulu gibi okullar sayesinde daha güçlü ve donanımlı olacağını vurgulayan Kahveci, "Okulda bulunun her şey muazzam. Gördüklerimiz karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik. Okulun bu duruma gelmesinde Okul Müdürümüz Selami Topaloğlu'nun büyük emeği olduğunu düşünüyorum. Okulla ilgili eksiklikleri not aldık, inşallah Erzurum gençliği olarak el birliğiyle okulumuzun tüm eksikliklerini kapatacağız." diye konuştu.Yapılan ziyaret nedeniyle çok memnun olduğunu belirten 50. Yıl Ortaokulu Müdürü Selami Topaloğlu, Erzurum Gençlik Platformu'nun çok güçlü bir kuruluş olacağına inandığını belirtti. Geleceğin gençlerin elinde olacağını belirten Topaloğlu, "Yapılan ziyaret vesilesiyle okulumuzda öğrencilerimizle beraber yaptığımız faaliyetleri tanıtma fırsatı bulduk. Bu anlamlı ziyaret nedeniyle EGP'ye teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.