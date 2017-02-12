12.02.2017 21:24:02

Erzurum EYOF 2017 görkemli törenle başladı

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), Erzurum'da düzenlenen görkemli bir törenle başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 'EYOF, Erzurum'dan barışa, dostluğa, kardeşliğe yapılan çağrıdır' dedi.

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Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF), Erzurum'da düzenlenen görkemli bir törenle başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "EYOF, Erzurum'dan barışa, dostluğa, kardeşliğe yapılan çağrıdır" dedi.Erzurumlular 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin açılışı için saatler önce Kazım Karabekir Stadyumu'nda yerini aldı. Açılış seremonisine büyük ilgi gösteren Erzurumlular eksi 20 derece soğuk havaya aldırış etmedi. Düzenlenen açılış törenine Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Vekil Başkanı Janez Kocijancic katıldı.Organizasyonda, 34 ülkeden 14-18 yaş arasında 650 sporcu, 9 branşta madalya mücadelesi verecek. Erzurum, EYOF 2017 süresince yaklaşık 2 bin katılımcıyı ağırlayacak. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, buz pateni, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve snowboard branşlarında, 39 kategoride madalya dağıtılacak.Açılış töreni ülke sporcularının bayrak geçişiyle başlarken daha sonra protokol konuşmaları yapıldı.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın ardından konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, sporun dostluk ve kardeşliği bütünleştirmesine vurgu yaptı.Bakan Kılıç, "Hepiniz Erzurum'a hoş geldiniz. EYOF'un açılışını coşkuyla gerçekleştiriyoruz. EYOF, dostluk ve kardeşlik. Erzurum'dan barışa, dostluğa, kardeşliğe yapılan çağrıdır. EYOF bugün huzur içerisinde Erzurum'da hayat bulmuştur" dedi.Konuşmaların ardından olimpiyat marşı okunarak, sporcular ve hakemler adına yemin edildi. Olimpiyat meşalesi Türk sporcular tarafından taşındı.Açılış töreni havai fişek gösterisiyle son buldu.