01.02.2017 08:51:32

Erzurum'da 'Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi'

Erzurum'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, 'Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi' kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan özel hareket polisi Edip Zengin'in çocuklarına diz üstü bilgisayar hediye edildi.

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Erzurum'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi" kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan özel hareket polisi Edip Zengin'in çocuklarına diz üstü bilgisayar hediye edildi.Erzurum Vali Yardımcısı Hamza Özer, Halk Bankası Bölge Koordinatörü Mücait Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Cemil İlbaş ve İl Müdür Yardımcısı Şermin Zil şehit ailesini evinde ziyaret ederek, şehit çocuklarına diz üstü bilgisayar verdi.Vali Yardımcısı Özer, 15 Temmuz şehitlerinin ülke savunmasında fedakarca canlarını verdiğini belirterek, 15 Temmuz şehit ve gazilerine yapılacak çalışmalara öncelik verdiklerini söyledi.Özer, şunları söyledi: ' Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Halk Bankası arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen "Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi" kapsamında bugün şehidimizin çocuklarına diz üstü bilgisayarlarını takdim ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizinde yer aldığı bu programımızda çocuklarımızın eğitimlerine bir nebze olsun katkı sağlayabilirsek bundan da mutluluk duyacağız. Bu projeye dersek veren tüm kurumlara teşekkür ederim. Şehitlik ulvi bir mertebe, şehit yakınlarına sabırlar diliyorum. Çocuklarımızın başarısıyla ülkemizin geleceği inşa olacaktır'İlbaş ise şehit yakınları ve gaziler için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, 15 Temmuz'un tarihsel bir süreç olduğunu, bu alanda canını feda eden şehit ve gazilerin ölümsüzleşerek, milli hafızalarda yer alacağını ifade etti.Şehit eşi Asiye Zengin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Yardımcısı Özer ve beraberindekilere teşekkür etti.