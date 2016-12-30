30.12.2016 18:15:31

Erzurum'da 'Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi'

Erzurum'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, 'Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi' kapsamında 11 şehit çocuğuna dizüstü bilgisayar düzenlenen törenle verildi.

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Erzurum'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, "Yalnız Değilsiniz, Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi" kapsamında 11 şehit çocuğuna dizüstü bilgisayar düzenlenen törenle verildi.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törendeAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Türkiye genelinde hayata geçirilen projeyle, şehit çocuklarının yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şehitlik kavramının önemine değindi.İlbaş, şunları söyledi:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Halk Bankası arasında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen "Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük Ailesi Projesi" kapsamında bugün şehitlerimizin çocuklarına diz üstü bilgisayarlarını takdim ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizinde yer aldığı bu programımızda çocuklarımızın eğitimlerine bir nebze olsun katkı sağlayabilirsek bundan da mutluluk duyacağız. Bu projeye dersek veren tüm kurumlara teşekkür ederim. Şehitlik ulvi bir mertebe, Bizim bir aile olduğumuz gerçeğini bir kez daha hatırlatarak, şehit yakınlarına sabırlar diliyorum. Çocuklarımızın başarısıyla ülkemizin geleceği inşa olacaktır."Konuşmaların ardından çocuklara, bilgisayar dağıtıldı.