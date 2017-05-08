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Erzurum'da uyuşturucu operasyonu
08.05.2017 20:02:10

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da özel harekat ekiplerinin desteğiyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı narkotim ekipleri, kent genelinde ihbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucu uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Kazım Karabekir İş Merkezi'nde ofis ve günlük ev olarak kullanılan 26 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle 50 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ile 40 tabanca mermisi ele geçirilirken, 110 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.


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