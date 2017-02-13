13.02.2017 10:55:49

Erzurum'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzurum'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Erzurum'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Aziziye İlçesi Dadaşkent Semti İhsan Doğramacı Bulvarı üzerinde meydana geldi. K.G.B. isimli şahıs sabah iş yerine gitmek için kendi otomobiliyle yola çıktı. Buzlanmadan dolayı aracının kaydığını fark eden K.G.B., yol üzerindeki vatandaşlara çarpmamak için aracının direksiyonun refüje doğru kırınca bariyerlerle çarparak durdu. Kazada sürücü K.G.B. hafif şekilde yaralandı.Öte yandan Erzurum Merkez Gölbaşı Mahallesinde meydana gelen ikinci kazada ise, sürücü M.D. aracı ile seyir halindeyken M.S.D.'nin kullanmış olduğu araç ile çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada M.S.D. hafif şekilde yaralandı.Kazalar ilgili tahkikat başlatıldı.