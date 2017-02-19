19.02.2017 15:23:00

Erzurum'da 'Öğrenci-Yazar Buluşması' devam ediyor

Proje desteğini DAP İdaresi'nin verdiği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Erzurumlu Gençler Yazarlarla Buluşuyor' etkinliği kapsamında 'Öğrenci-Yazar Buluşması' devam ediyor.

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Proje desteğini DAP İdaresi'nin verdiği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Erzurumlu Gençler Yazarlarla Buluşuyor" etkinliği kapsamında 'Öğrenci-Yazar Buluşması' devam ediyor.Proje kapsamında, Ocak ayında Feridun Andaç, Rasim Özdenören, İsmail Bingöl ve Reşat Coşkun'la buluşan liseli öğrenciler, Şubat'ta ise ayın ilk konukları olan Sadık Yalsızuçanlar ve Ali Haydar Haksal'la bir araya geldi.Erzurum'a davet edilen ve roman, masal, deneme, şiir, söyleşi, gezi ve araştırma türlerinde birçok başarılı esere imzasını atan birbirinden değerli şair ve yazar, öğrencilerle buluşarak, onlara deneyimlerini aktarıyorlar.15 Şubat'ta başlayan ve 3 gün süren etkinlikte, Erzurum Lisesi, Şükrüpaşa Anadolu Lisesi, Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi ile Karayazı ve Horasan ilçelerine gidilerek, lisede okuyan öğrencilerle yazar buluşması gerçekleştirildi. Etkinliklere Sadık Yalsızuçanlar ve Ali Haydar Haksal katıldı.Gençlerde kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla, liseli gençlerle bir araya gelen yazarlar, söyleşilerinde kitap okumanın öneminden bahsederek, onlara analitik düşünmenin yollarını açan yazarlıkla ilgili ipuçları veriyor ayrıca, öğrencilere 'çok okuyun' tavsiyesinde bulunuyorlar.Öğrencilerin keyifle takip ettikleri söyleşilerin ardından, Sadık Yalsızuçanlar'ın 'Vefa Apartmanı' ile 'Halvet Der Encümen' kitapları, Ali Haydar Haksal'ın ise 'Sesim Bana Yetmiyor' adlı kitabı öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı ve yazarları tarafından imzalandı.'Öğrenci-Yazar Buluşması'nın Şubat ayının ikinci dilimi olan 28 Şubat'ta ise, Yazar Sadık Yemni ile M.Hanefi İspirli liseli öğrencilerle birlikte olacaklar.Proje kapsamında, Erzurum'daki 20 ilçenin tamamına gidilecek. Projeyle yaklaşık 50 bin kitap dağıtılmış olacak. Tüm masrafları DAP İdaresi tarafından karşılanan proje 2017 yılı sonuna kadar devam edecek ve 40 ulusal ve 40 yerli yazar öğrencilerle buluşarak kitaplarını imzalayacak.