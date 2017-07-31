31.07.2017 20:46:37

Erzurum'da hasta bakıcı hastane müdürüne döner bıçağıyla saldırdı

Erzurum'da, çalışma yerinin değiştirilmesine sinirlenen bir hasta bakıcı, 'sallama' diye tabir edilen döner bıçağıyla Yakutiye Araştırma Hastanesi müdürünü kafasından bıçakladı.

olay bugün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ortopedi servisindeki çalışma yeri değiştirilen hasta bakıcı B.T. (40), yanına aldığı 'sallama' diye tabir edilen döner bıçağıyla Yakutiye Araştırma Hastanesi Müdürü Recep Çomaklı'nın (49) odasına gitti. Odaya girdikten sonra yaşanan tartışmanın ardından elindeki bıçakla müdür Recep Çomaklı'yı başından yaralayan saldırgan B.T., hastaneden kaçtı. Başından yaralanan müdür hemen ameliyata alındı. Olay sonrası hastane çevresinde çalışma yapan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saldırgan, Diş Hekimliği Fakültesi yanında kıskıvrak yakalandı. Saldırgan B.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Olayın yaşandığı hastane içerisinde Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı.



Öte yandan, saldırıya uğrayan Yakutiye Araştırma Hastanesi Müdürü Recep Çomaklı'nın, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile amca çocuğu olduğu öğrenildi.





