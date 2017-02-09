09.02.2017 14:17:56

Erzurum'da FETÖ operasyonu: 10 tutuklama

Erzurum'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı.

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Erzurum'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklandı.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu hafta içerisinde, 3 polis memuru, 2 adliye personeli, 5 diğer kişi hakkında tutuklama kararı verilirken; 1 polis memuru, 5 adliye personeli ve 1 diğer kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 1 emniyet amiri, 1 polis memuru, 1 diğer kişi ve 3 üniversite öğretim üyesinin de gözaltı işlemleri devam ederken; 5 polis memuru, 3 FETÖ abisinin yakalama çalışmaları devam ediyor.Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında bu hafta içerisinde, 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 10 kişi gözaltına alınırken 9 kişi hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmekte.