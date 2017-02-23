23.02.2017 11:52:11

Erzurum'da 107 kilo toz esrar, 9,5 kilo eroin ele geçirildi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 107 kilo toz esrar, 9,5 kilo da eroin ele geçirildi.

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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 107 kilo toz esrar, 9,5 kilo da eroin ele geçirildi.Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu. Uyuşturucu madde suçları kapsamında narkotik köpeği desteğiyle düzenlenen operasyonda, bir tır içerisine zulalanmış 107 kilo toz esrar, 9,5 kilo da eroin ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan E.Ç., G.G., B.Ç. ve F.Y. isimli şüpheliler "Uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.