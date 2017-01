26.01.2017 22:11:13

Erzurum Büyükşehir Belediyesi EMITT'te yerini aldı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, EMITT Fuarı'nda açtığı stantta yörenin kültürel güzelliklerini ve turizm potansiyelini tanıtıyor.Dünyanın en büyük 5'inci turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı EMITT, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 21'incisi düzenlenen EMITT Fuarına katılan Erzurum Büyükşehir Belediyesi açtığı stantta şehrin tarihi ve turistik değerlerini ziyaretçilerine tanıtıyor. Erzurum denildiğinde akla gelen ve 200 yıllık geçmişi bulunan oltu taşı standın en çok ilgi gören detaylarından oldu. Standı ziyaret edenler oltu taşından istedikleri takı ve tespihleri yaptırma imkanı bulurken çocuklar da kendileri için hazırlanan yapay kar küresinde gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Stantta ayrıca yöresel lezzetler ve el işçiliği bakır araç gereçler de bulunuyor."Erzurum'da her türlü imkanı bulabilirler"Erzurum'un turizm çeşitliliği bakımından önemli bir şehir olduğunu belirten Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, "İspir Yedigöller, Narman peri bacaları, Tortum şelalesi, Aziziye beldesindeki termal sularımız, Pasinler'deki termal sularımız, Çat'taki termal sularımız hepsi doğa güzelliğidir. Dünyanın en bakir kış sporu Erzurum'dadır buradan çıksanız 2 saat sonra dünyanın en uzun pistlerinden birinde kayıyor olacaksınız. 14 Kilometrelik bir pistten bahsediyoruz, böyle yedi sekiz tane pistimiz var toplam pist uzunluğumuz 40 kilometreye yakındır. 5 yıldızlı otellerimiz var. Erzurum'da her türlü imkanı bulabilirler. Güvenli, rahat bir şehirdir. Yayla turizmi, gastro turizm yani yeme içme turizmi yaygınlaştı. Erzurum'da etin her çeşidini ve en güzelini bulursunuz. Cağ Kebabı, kadayıf dolması, ayran aşı su böreği , lor dolması şüphesiz Anadolu'nun tüm kentlerinde böyle güzellikler var ama Erzurum'da bir başka güzel" dedi.