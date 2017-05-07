07.05.2017 21:58:20

Erzurum'a mayıs karı

İki gündür yağmurun etkili olduğu Erzurum'da yüksek kesimlere kar düştü

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İki gündür yağmurun etkili olduğu Erzurum'da yüksek kesimlere kar düştü.Erzurum- İspir Karayolu Dallıkavak Geçidi, Çat Karayolu üzerindeki Çirişli mevki ve Erzurum - Bayburt Karayolu Kop Dağı mevkiinde seyir halindeki sürücüler kar yağışı sürpriziyle karşılaştı. Bir anda bastıran kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüleyen sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü Erzurum'da aralıklı sağanak yağış, yüksek kesimlerde ise hafif şekilde kar yağışın öngörüldüğü belirtildi.(Ahmet Akbuğa/İHA)