24.02.2017 09:02:38

Erzincan Müftülüğünden teorik ve pratik Arapça dersleri

Erzincan Müftülüğü tarafından teorik ve pratik Arapça dersleri veriliyor.

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Erzincan Müftülüğü tarafından teorik ve pratik Arapça dersleri veriliyor.Erzincan İl Müftülüğü toplantı salonunda İmam Hatip Halil İbrahim Özdemir nezaretinde her hafta Salı günü İkindi namazı ile akşam namazı arası vakitte, din gönüllüsü ve görevlileri olduğu gibi, halktan da belli bir düzeyi ve altyapıyı almış olan gönüllü kursiyerlere yönelik Arapça dersler veriliyor.Kurs hakkında bilgi veren Halil İbrahim Özdemir; "Müftülüğümüzün bizim için hazırladığı ve sunduğu imkânlar sayesinde her hafta Salı günü ikindi ve akşam namazı arası vakitte, gönüllülük esasına dayalı olarak hem teorik hem de pratik anlamda iki ayrı ders görüyoruz. Birinci Dersimizi Mehmet Maksutoğlu hocamızın Gramer kitabından, ikinci dersimizi ise Mekke Ümmü'l Kur'a Üniversitesinin hazırladığı Lügatü'l Arabiyye adlı eserden takip ediyor, böylece Arapça pratiğimizi kazanmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. İlgisi olan meslektaşlarımızı ve halkımızdan katılmak isteyenleri derslerimize bekliyoruz. Bize bu imkânı sağladığından dolayı da İl Müftülüğümüze çok teşekkür ediyoruz" dedi.Kursiyerlerden Tülin Aydemir, "Kursa yaklaşık 4-5 aydır katılıyorum. Önemli bir mesafe kat ettiğimi söylemeliyim. Düzenli olarak takip edildiğinde ve derslere iyi çalışılarak hazırlık yapılacağı takdirde önemli bir seviyenin yakalanacağı ve hem Kur'ân'ı hem de hadisleri anlamaya, kendimizi ifade etmeye ve belli kalıplarla halden anlamaya fayda sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.