03.03.2017 18:44:06

Erzincan'ın genel ekonomik durum değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan'ın ekonomik durumu ve potansiyelini, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularının değerlendirildiği toplantının ilki, Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında kurum idarecileri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Başöğretmen Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Erzincan'ın ekonomik durumu ve potansiyelini, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımları ile istihdam konularının değerlendirildiği toplantının ilki, Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında kurum idarecileri, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla Başöğretmen Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında Erzincan'ın ekonomik durumunu ve potansiyelini, devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarının ve istihdam konularının görüşüldüğü toplantı yapıldı.Gerçekleşen toplantıya Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediyesi Başkan Vekili Sami Mollaoğulları, Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Sarak, kurum müdürleri, öğretim görevlileri ve davetliler katıldı.Toplantıda açılış konuşmasını yapan Erzincan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Adnan Özel, Erzincan Üniversitesinin başlatmış olduğu Kamu, Üniversite, Sanayi İşbirliği programı çerçevesinde birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi.Ardından konuşma yapan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan'da ilki gerçekleştirilen 'İlin Ekonomik Durum Toplantısı ve Vatandaş Buluşması' toplantısının yılda iki kez yapılacağını, bu sayede ildeki tüm çalışmalardan kamuoyunun bilgisi olacağını ifade etti.Konuşmasına devam eden Vali Arslantaş; "Erzincan ilimizin ekonomisini her 6 ayda bir konuşmaya, tartışmaya, paylaşmaya, eksik olan yönlerimizi ortaya koymaya, nelerin yapılabileceği konusunda toplantılar yapılacaktır. İlimizde halen devam eden 302 proje var. Söz konusu projelerin toplam yatırım bedeli 3,2 milyar TL'dir. 2016 yılında 424 milyon lira harcanarak yüzde 99 nakdi gerçekleşme sağlandı. 2017 yılında inşaat sezonumuz başlamadığından bu yıl projeye alınan inşaatların proje ve ihale işlemleri devam etmektedir. İhale işlemleri tamamlandıktan sonra çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. İlimizin ekonomik gelişmesi açısından çok önemli gördüğümüz birkaç konu bulunmaktadır. Bunlar ilimizin sanayileşmesi açısından çok önemli. Cazibe merkezleri programına müracaatlar yapıldı. KUDAKA'nın ilimizde ki bürosundan 57, Erzurum bürosu üzerinden 3 olmak üzere bizim tespit ettiğimiz toplam 60 müracaat bulunuyor. Ancak, Kalkınma Bakanlığımızı ve Kalkınma Bankasına yapılan müracaatlarla birlikte 80'i geçeceğini ümit ediyoruz. Bu da yaklaşık 10 bin civarında bir istihdam sağlayacaktır. İlimizde kayıtlı 8 bin işsizimiz vardır. İnşallah dışarıdan göç almaya başlayacağız. 31.12.2016 itibariyle işsiz olan, İş-kur da müracaatı bulunan her bir kişi; kayıtlı istihdam sağlayan her kurum ve kuruluş, işçi başına 771 TL devlet tarafından destek alacaktır. Cazibe merkezleri programı kapsamında 6'ıncı bölge teşviklerinden ilimiz yararlanacaktır. İki yeni organize sanayi bölgesi kurma çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalarımızı tamamladık. Ankara'da Milletvekillerimizle, Sanayi Odası Başkanımızla, Belediye Başkanımızla birlikte Tarım Bakanımıza bu projemizi teslim edeceğiz. Proje çalışmalarımız tamamlandıktan sonra sera organize bölgemiz kurulmuş olacaktır.Kalkınma Bakanlığımızdan, Refahiye'den Tercan'a kadar olan toplam 120 köyümüzün tarlalarının toplulaştırması onayı çıkmıştır. Bunun için 60 milyon TL kaynak ayrıldı. 3 yıllık süreçte bu yıl 40 köyümüz bitmiş olacaktır." dedi.Konuşmaların ardından Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz Erzincan'daki yatırımlar hakkında katılımcılara sunum yaptılar. Program, kurum müdürlerinin yatırımlar hakkındaki sunumları ile devam ederken, katılımcıların soruları cevaplandırıldı.