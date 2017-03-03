03.03.2017 17:11:57

Erzincan Heyeti Ankara'da önemli adımlar attı

Erzincan'da Tarıma Dayalı İhtisas (besi) Organize Sanayi Bölgesi kurulması için Ankara'ya giden Erzincan Heyeti Başbakan Binali Yıldırım ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile görüştüler.

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Erzincan'da Tarıma Dayalı İhtisas (besi) Organize Sanayi Bölgesi kurulması için Ankara'ya giden Erzincan Heyeti Başbakan Binali Yıldırım ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile görüştüler.Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın himaye ve emirleriyle oluşturulan Erzincan Heyeti Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Vali Ali Arslantaş başkanlığında Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, Ak Parti İl Başkanı Orhan Bulut, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Sarak, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Genel sekreter Vekili Şule Aksoy Arslan'dan oluşan heyet, Erzincan'da tarıma dayalı ihtisas (besi) organize sanayi bölgesi kurulması, Erzincan'ın tarımsal sorunları ve yapılması planlanan projeleri Ankara'ya taşıdı.Ankara'da ilk olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile görüşen heyete burada Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve Erzincan Milletvekili Serkan Bayram da katıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e Erzincan'da tarıma dayalı ihtisas (besi) organize sanayi bölgesi kurulması yönünde isteklerini ileten heyet, önümüzdeki süreçte seracılık alanında da aynı çalışmayı yapmak istediklerini belirtti. Heyet aynı zamanda Erzincan'daki tarımsal sorunlar ve projeleri içeren brifing dosyasını Bakan Faruk Çelik'e sundu. Heyet Başkanı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan'da 105 bin hektarlık tarımsal alanın toplulaştırma kapsamına alınmasından dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e teşekkür etti. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Bakan Çelik'e bakır tepsi üzerine işlenmiş fotoğrafını hediye etti.Erzincan Heyeti tarafından Ankara'ya taşınan Tarımda Dayalı İhtisas (besi) Organize Sanayi Bölgesinin Erzincan Merkeze bağlı Yalnızbağ Beldesi Dereyurt mahallesi yakınındaki hazieneye ait 1.410 dekarlık alanda kurulması planlanıyor. Bölgede 50-300 baş kapasiteli 92 adet ahır kurulacak. Bu ahırlarda 8.600 adet besi hayvanı barındırılacak. Kurulacak sanayi bölgesinde 200'e yakın kişiye istihdam sağlanacak. Bölgeye aynı zamanda üretilen etin işlenmesi ve paketlenmesi amaçlı sanayi işletmesi kurulacak. Erzincan Valiliğinin önderliğinde kurulan müteşebbis heyetinde Erzincan İl Özel İdaresi, Erzincan Belediyesi, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası, Erzincan Ticaret Borsası, Erzincan Ziraat Odası ve Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği yer alıyor. Proje ile TDOSB'nin kurulmasıyla birlikte örgütlü, rekabetçi ve sürdürülebilir hayvan refahının sağlandığı işletmelerden oluşan bir model ile hayvancılık yapılması sağlanarak sektörün gelişmesi amaçlanıyor. Projenin hedefleri; Tarım sanayi entegrasyonunu sağlamak, Hayvancılık işletmelerinin bir araya toplanması sağlamak, Hayvancılık işletmelerini ekonomik ölçeğe çıkarmak, Yeni yatırımları kolaylaştırmak, Hayvan refahını sağlamak, Girdi temini ve pazarlamayı kolaylaştırmak, Hayvanların sevk ve idarelerini tek elden sağlamak. 95.000 adet büyükbaş hayvan bulunan Erzincan'da resmi kayıtlara göre 8.824 adet ahır bulunuyor.Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığındaki Erzincan Heyeti, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in ardından Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edildi. Heyet, Başbakan Yıldırım'a da projelerini sundu.