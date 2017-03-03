03.03.2017 18:41:31

Erzincan Emniyetinden Kur'an kursu kursiyerlerine dolandırıcılık uyarısı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce halka sunulan güvenlik hizmetleri etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama, toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacı ile Halitpaşa Mahallesi Sümer Camii Kız Kuran Kursunda kursiyerler ile birlikte 'Huzur Toplantısı' yapıldı.

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce halka sunulan güvenlik hizmetleri etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama, toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacı ile Halitpaşa Mahallesi Sümer Camii Kız Kuran Kursunda kursiyerler ile birlikte "Huzur Toplantısı" yapıldı.Toplantıda polis-halk ilişkilerinin önemi, ev ve işyeri hırsızlıklarına karşı alınacak tedbirler, kamera ve alarm sisteminin caydırıcılığı, şüpheli şahıs ve şüpheli araçların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemi, telefon ve internet dolandırıcılığı ile 155 Polis hattının etkin kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.Düzenlenen toplantıda belirtilen sorunlar ve önerilerin ilgili kurumlar ve emniyet birimleri tarafından çözüme kavuşturulması kararlaştırıldı.