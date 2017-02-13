SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Erzincan da yatırımcı işadamları bir araya geldi
13.02.2017 22:02:53

Erzincan da yatırımcı işadamları bir araya geldi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, hükümetin açıklamış olduğu Doğu ve Güneydoğu'da 23 ilde yatırımları artıracak olan teşvik paketi sonrası Erzincan'da yatırım yapacak olan ve yapmak isteyen işadamları ile bir araya geldi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, hükümetin açıklamış olduğu Doğu ve Güneydoğu'da 23 ilde yatırımları artıracak olan teşvik paketi sonrası Erzincan'da yatırım yapacak olan ve yapmak isteyen işadamları ile bir araya geldi.

Vali Ali Arslantaş, 23 ili kalkındırmayı, bölgesel kalkınma farklarını yok etmeyi amaçlayan teşvik ve yatırım paketi hakkında daha önce yapmış olduğu bilgilendirme toplantılarının ardından geçen süre zarfında Erzincan'a yatırım yapacak olan işadamları ile değerlendirme toplantısı düzenledi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında; Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkan Vekili Recep Gökalp, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Sarak ile çok sayıda işadamının katılımı ile Erzincan Hilton Garden Inn Otel'de düzenlenen toplantıda teşvik paketi hakkında bilgilendirme yapılarak, yatırımcıların istek ve sorunları ele alındı. Kesin müracaatların 27 Şubat tarihinde sona ereceğine dikkat çeken Vali Arslantaş, Erzincan'ın, sunulan bu fırsattan payına düşeni fazlası ile alması gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantı öncesi konuşma yapan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, hükümetin 23 il için açıklamış olduğu teşvik paketinden Erzincan'dan faydalanmak isteyen yatırımcı sayısının 140 olduğunu söyleyerek, burada yatırım yapacak firmalar için ellerinden gelen kolaylığı sağlayacaklarının vurgusunu yaptılar.

Ardından genel bir değerlendirmede bulunan Vali Ali Arslantaş, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, Erzincan'a sunulan bu imkandan tüm yatırımcıların faydalanmasını istedi, teşvik paketi kapsamında Erzincan'da yatırım için 140 müracaatın olduğuna vurgu yaptı.

Eylül ayında Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da ki müjdesi ile başlayan sürecin, mutluluk verici olduğunu söyleyen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Bu süreçte Erzincan'daki sivil toplum kuruluş temsilcileri ve işadamları başta olmak üzere Ankara ve İstanbul'da üretimi artırmaya yönelik toplantılar yaptık. Bu süreçte tüm soru işaretlerine cevap için ilgili bakanlıklarımızla görüşmeler de yaparak endişelerimizin tamamı giderildi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu organize sanayi bölgesinde bulunan önceki ve sonraki yatırımcıları altıncı bölgeye alacak. Üretimi devam edenler ile şimdi yatırım yapacak olanların statüsü aynı olacak. Bugün burada toplanmamızdaki asıl amaçlardan birisi 27 Şubat tarihine kadar kesin müracaatların son tarihi. Kimler müracaatta bulundu, kimler müracaat etmek isterken idareden kaynaklanan hangi sorunlar ile karşılaştı, bunları istişare etmek için toplandık. Yatırımcıların sürekli olarak yanındayız. Gerekli tüm kolaylığı sağlıyoruz. Gerek çalışmalar, gerek tahsisler hızlı bir şekilde yapılıyor. Yatırım yapmak isteyenleri bölgemize bekliyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Erzincan Valisi Ali Arslantaş Başkanlığında; Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkan Vekili Recep Gökalp, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Sarak, işadamlarının sorularını cevaplandırarak, istek ve sorunlarını not aldılar.

Erzincan'ın da içinde bulunduğu bölgede öncelikli olarak desteklenecek sektörlerin başında; Medikal ve İlaç Sanayi, Mobilya, Güneş Paneli, Züccaciye, Cam ve Ambalaj, Oyuncak, Yapı Malzemeleri Üretimi, Doğal Taş İşleme, Kış Turizmi, Et ve Süt Ürünleri, Meyvecilik, Seracılık, Organik Tarım, Hayvancılık, Madencilik ( Krom Madeni, Hammaddeden Mamul hale getirmek), Tekstil Fabrikaları geliyor.

Öte yandan Erzincan'da yatırım yapmak isteyenlerin talepleri ise Erzincan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde alınmaya devam ediliyor.
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Ordu’da 5 ilçede okullara kar tatili
Ordu’da 5 ilçede okullara kar tatili
ORDU’da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi.
13.02.2017 23:02:21
Kazakistan 3 bin 502 Türk'e çalışma izni verdi
Kazakistan 3 bin 502 Türk'e çalışma izni verdi
Kazakistan'da, 2016 yılında 3 bin 502 Türk vatandaşına çalışma izni verildiği bildirildi.
13.02.2017 22:36:08
Kağıthane'de molotoflu ve ses bombalı saldırı
Kağıthane'de molotoflu ve ses bombalı saldırı
İstanbul Kağıthane’de vatandaşlar alışveriş yaptığı sırada markete molotof kokteyli atan yüzleri maskeli 5 kişi, daha sonra bir otomobilin altına ses bombası attı.
13.02.2017 22:05:42
Adalet Bakanlığından 'özel yaşam' açıklaması
Adalet Bakanlığından 'özel yaşam' açıklaması
Adalet Bakanlığı, Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin özel yaşam alanlarını gören kameralar bulunmadığını açıkladı.
13.02.2017 21:53:28
Deprem bölgesinde okullar bir gün daha tatil
Deprem bölgesinde okullar bir gün daha tatil
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde okullar 1 gün daha tatil edildi.
13.02.2017 20:45:02
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
13.02.2017 20:39:56
Katar'da heyecanlı bekleyiş
Katar'da heyecanlı bekleyiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkesi Katar'a yapacağı ziyaret öncesi başkent Doha, Türk bayraklarıyla donatıldı.
13.02.2017 20:26:23
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
'Erdoğan'ı öldürmekten vazgeçmediler'
CIA'den Suudi veliahta madalya
CIA'den Suudi veliahta madalya
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
Irak, PKK'nın maaşını kesti mi?
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
'Rus ekip Türkiye'de denetleme yapacak'
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Sözcü Yazarı: Hulusi Akar Başkan Yardımcısı olacak
Fırat Kalkanı Harekatı'nda hedef Menbiç
Fırat Kalkanı Harekatı'nda hedef Menbiç
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Evet demeyeceğim, idam yok'
'Evet demeyeceğim, idam yok'
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
PYD Menbiç’te hendek kazıyor
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar İstanbul'da mı?
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Erdoğan: 'Pers milliyetçiliğinin' önünü kesmeliyiz
Wilders: Kur'an'ı yasaklayacağım
Wilders: Kur'an'ı yasaklayacağım
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
Mete Yarar: Keşke Amerika ile daha çok çalışabilseydik
'Trump Gülen'i iade edebilir'
'Trump Gülen'i iade edebilir'
Perinçek'ten CHP'ye çağrı: İptal davası açmayalım
Perinçek'ten CHP'ye çağrı: İptal davası açmayalım
'Bana işleyen hukuk Bahçeli'ye işlemiyor'
'Bana işleyen hukuk Bahçeli'ye işlemiyor'
“Kudüs’te ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur”
“Kudüs’te ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur”

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları