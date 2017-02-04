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Erzincan da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarılıyor
04.02.2017 12:47:54

Erzincan da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı uyarılıyor

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahalle mahalle dolaşarak, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarıyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahalle mahalle dolaşarak, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarıyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü halka sunulan güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, verilen hizmet memnuniyetinin yükseltilmesi ve güvenli yaşama toplumun bütün kesimlerinin katılmasının sağlanması amacı ile Halitpaşa Mahallesi Kardeşler Cami Çay Ocağında vatandaşlar ile birlikte "Huzur Toplantısı" yaptılar.

Toplantıda polis-halk ilişkilerinin önemi, ev ve işyeri hırsızlıklarına karşı alınacak tedbirler, kamera ve alarm sisteminin caydırıcılığı, şüpheli şahıs ve şüpheli araçların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemi, telefon ve internet dolandırıcılığı ile 155 Polis hattının etkin kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Düzenlenen toplantıda belirtilen sorunlar ve önerilerin ilgili kurumlar ve emniyet birimleri tarafından çözüme kavuşturulması kararlaştırıldı.

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