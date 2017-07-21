21.07.2017 09:14:07

Erzincan'da trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Fahrettin Durmaz idaresindeki 33 BHC 34 plakalı otomobil, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Yurtbaşı Köyü mevkisinde, Şerafettin Demir'in kullandığı 34 NMZ 72 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri Fahrettin Durmaz, Şerafettin Demir ve Fahrettin Kiraz olay yerinde Nevzat Durmaz ise kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Otomobillerde sıkışan cesetler, AFAD ekiplerince çıkarılarak Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazada yaralanan Gülhayat Durmaz, Yusuf Durmaz, Eylül Durmaz, Ahmet Durmaz ve Güllüzar Durmaz, hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.