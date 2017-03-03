03.03.2017 18:39:21

Erzincan'da tarihi eser operasyonu

Erzincan da tarihi eser olabileceği değerlendirilen 5 bilezik ele geçirildi.

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Erzincan da tarihi eser olabileceği değerlendirilen 5 bilezik ele geçirildi.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 01/03/2017 günü Erzurum - Erzincan Karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan 37 plakalı araçta yapılan arama neticesinde aracın yolcu koltuğunun altına gizlenmiş vaziyette tarihi eser olabileceği değerlendirilen toplam 5 adet bilezik ele geçirildi.Yaklanan F.D.(30), C.B.(41) ve H.M.(58) isimli şahıslar hakkında ise "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.