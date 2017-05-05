06.05.2017 13:51:28

Erzincan'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Latif Suci'nin kullandığı 34 UCB 61 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolunun 16. kilometresindeki Kantarlar mevkisinde karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Göksal ve Akif Suci (33), 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akif Suci'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.