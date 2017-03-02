02.03.2017 15:12:40

Erzincan'da meralar ihaleye çıkarıldı

Erzincan'da tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları yapılan meralar ihaleye çıkarıldı. Mera ihalesinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan sürü sahipleri kıyasıya yarıştı.

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Erzincan'da tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları yapılan meralar ihaleye çıkarıldı. Mera ihalesinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan sürü sahipleri kıyasıya yarıştı.Erzincan İl Mera Komisyonu tarafından ihaleye çıkartılan meralar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda sürü sahiplerine kiralandı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Saadettin Taşkesen başkanlığında toplanan İl Mera Komisyonunun huzurunda il genelindeki ihtiyaç fazlası 37 mera ve yayla ihaleye çıkarıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı ihalede sürü sahipleri meraları kiralayabilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Bazı meraların ihalesi esnasında mera taliplileri arasında ihale bedellerinin yüksek rakamlara tırmanması dikkat çekti.İhale öncesinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Saadettin Taşkesen katılanlara yönelik yaptığı konuşmada meraları kiralayan sürü sahiplerinden imzalayacakları sözleşmelere uymalarını istedi. Her meranın kapasitesinin belirlendiğini ve bu kapasitenin üzerinde hayvan otlatılmasına izin verilmeyeceğini kaydeden Taşkesen, "kiraya verdiğimiz meraları alan sürü sahipleri sözleşmeye uymak durumundalar. Bu mera ve yaylalar kurallara uygun olarak kullanıldığı takdirde uzun yıllar hayvancılık yapan çiftçilerime hizmet verecektir. Aşırı ve düzensiz otlatma meralarımıza yoğun zarar verecektir. Unutulmamalıdır ki sürdürülebilir bir kalkınmanın ilk şartı mevcut durumu korumaktan geçer. Önümüzdeki yıllarda da bu meraların kullanılacağı unutulmamalıdır" diye konuştu.