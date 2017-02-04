04.02.2017 12:43:05

Erzincan da kaçakçılık operasyonu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan'ın Tercan ilçesinde ki yol uygulamasında kaçak sigara, tütün ve kaçak çay ele geçirildi.

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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan'ın Tercan ilçesinde ki yol uygulamasında kaçak sigara, tütün ve kaçak çay ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 31 Ocak 2017 tarihinde Tercan ilçesi Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında ki bir araçta yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara, 163 kilogram tütün ve 33 kilogram kaçak çay ele geçirildi.Yakalanan iki şüpheli hakkında ise "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.