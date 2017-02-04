04.02.2017 12:46:46

Erzincan da FETÖ dolandırıcılığı

Erzincan da bir vatandaşı arayıp, FETÖ üyeleri tarafından hesaplarına para yatırıldığı ve bu paraların FETÖ hesaplarına aktarıldığını' söyleyerek vatandaşları dolandıran bir şahıs yakalandı.

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Erzincan da bir vatandaşı arayıp, FETÖ üyeleri tarafından hesaplarına para yatırıldığı ve bu paraların FETÖ hesaplarına aktarıldığını" söyleyerek vatandaşları dolandıran bir şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre 2 Şubat Perşembe günü Yavuz Selim Mahallesinde ikamet eden şahısları telefon ile arayan dolandırıcılar, "FETÖ üyeleri tarafından hesaplarınıza para yatırıldığı ve bu paraların FETÖ hesaplarına aktarıldığını" söyleyerek vatandaşları korkuttuğu öğrenildi. Bunun üzerine evlerinde bulunan Türk Lirası, Döviz ve ziynet eşyalarını ayakkabı çantası içerisine bırakan vatandaş Adnan Menderes Caddesi üzerinde şüpheli çantayı şahsa teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş durumu polise ihbar etti.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, şüphelinin Erzincan dan ayrıldığının tespit edilmesi üzerine çevre iller ile irtibata geçilerek, şüpheli şahıs Sivas ilinin İmranlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince vatandaştan almış olduğu ziynet eşyaları ve paralar ile birlikte yakalandı.Yakalanan şahıs Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam etmekte olduğu öğrenildi.