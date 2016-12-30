31.12.2016 11:07:15

Erzincan'da cinayet

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çobanlık yapan bir kişi göğsünden yakın mesafeden ateşlenen silah ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çobanlık yapan bir kişi göğsünden yakın mesafeden ateşlenen silah ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Kemaliye ilçesine bağlı Karapınar mahallesi Salkımlı mezrasında meydana gelen olayda, çobanlık yapan Kenan Hurma (35), sürüsünü sabah otlatmaya çıkardı ve geri dönmedi. Bunun üzerine köylüler Hurma'yı aramaya başladı. Hurma, uzun aramaların sonucunda köyün yakınındaki kıyı mezrasında yerleşim yerine yaklaşık 200 metre yakınlıkta göğsünden silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından Kıyı mezrasından bir kişi gözaltına alınırken; Hurma'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.