02.03.2017 23:09:35

Ertürk: 'Uyduruk bir kararla yediğimiz bir golle tüm konsantrasyonumuz bozuldu'

Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Ertürk, 'Uyduruk bir kararla yediğimiz bir golle tüm konsantrasyonumuz bozuldu' dedi.

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Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Ertürk, "Uyduruk bir kararla yediğimiz bir golle tüm konsantrasyonumuz bozuldu" dedi.Fenerbahçe'ye 3-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hakan Ertürk, "Maçla alakalı söyleyeceğimiz çok bir şey yok. İkinci maça çıkıp orada elimizden geleni yapacağız. Hiç pozisyon vermediğimiz bir ilk yarıda ve son dakikalarda uyduruk bir kararla yediğimiz bir golle tüm konsantrasyonumuz bozuldu. Bununla alakalı çok fazla bir şey söylemeyelim ama biz çok iyi giderken bazı şeylere herkesin dikkat etmesini istiyoruz. Ligde hafta sonu Kasımpaşa ile çok önemli bir maça çıkacağız. Kasımpaşa ile çok önemli hata sonu çok önemli bir lig maçımız var. Kasımpaşa 5 gün dinlenip maça çıkacak biz üç gün dinlenip çok önemli bir maça çıkacağız. Bizim için önemli olan lig. Önceliğimiz de bu şekilde. Olmazsa olmazımız lig. Kupayı da önemsiyoruz. Ama ikinci maça çıkacağız orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp ya devam diyeceğiz ya da kupayı noktalayacağız" diye konuştu.