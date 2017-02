09.02.2017 12:37:02

Ersun Yanal, Başkente güçlü gidiyor

Yakın zamanda kadro kurmakta zorlanan ve alternatif olmadığı için kısıtlı sistemler üzerinde çalışabilen Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Osmanlıspor maçı öncesi lige verilen arada farklı sistemler ve oyun planları denedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Yakın zamanda kadro kurmakta zorlanan ve alternatif olmadığı için kısıtlı sistemler üzerinde çalışabilen Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Osmanlıspor maçı öncesi lige verilen arada farklı sistemler ve oyun planları denedi.Spor Toto Süper Lig'de üst üste kazandığı 3 maçla hanesine 9 puan yazdıran Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Lige verilen Türkiye Kupası arasında yüksek moralle çalışan bordo-mavililerde, Teknik Direktör Ersun Yanal, işi sıkı tutarken, artan alternatiflerle beraber hem savunma hem de hücum anlamında birçok farklı sistem ve oyun planı deneme şansı buldu.Ligin ilk yarısında kadro kurmakta zorlanan ve alternatifi olmadığı için kısıtlı sistemler üzerinde çalışabilen Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın eli, yeni transferler ve sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte güçlendi. Daha güçlü bir takım kurgusu ile başkente gidecek olan Trabzonspor, Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor galibiyetlerinin ardından ligin ilk yarısında evinde yenildiği Osmanlıspor'u mağlup ederek galibiyet serisini taçlandırmak istiyor.Ersun Yanal, güçlenen yedek kulübesini yakın markaja aldıTrabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin ilk yarısında yetersiz olan yedek kulübesini, ikinci yarıda yapılan transferlerle birlikte güçlendirdi. Kadroda alternatifi artan Ersun Yanal, kulübede oturan oyunculardan morallerini bozmamalarını istedi. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte yedek kulübesinde oturmak zorunda kalan oyuncularını yakın markaja alan deneyimli çalıştırıcı, bazı uyarılarda bulundu. Takımda as ve yedek diye bir anlayışın olmayacağını, her oyuncunun oynayacakmış gibi kendisini hazır tutmasını isteyen tecrübeli teknik adam, formayı giyen her oyuncunun camiayı mutlu etmesi için mücadele etmesi gerektiğini anlattı.Yolculuk yarınTrabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda 11 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da oynayacağı maç için yarın başkente hareket edecek. Yarın özel uçak ile saat 14.30'da Trabzon'dan hareket edecek olan bordo-mavili takım maçın ardından şehre dönecek.