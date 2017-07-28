29.07.2017 00:18:57

Ersin Çelik'in acı kaybı

Yeni Şafak İnternet yazı işleri müidürü gazeteci Ersin Çelik'in kızı, elim bir kaza sonucu gözlerini hayata yumdu.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Gazeteci Ersin Çelik'in 7 yaşındaki kızı Ecrin, araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Küçük Ecrin'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip İzmit'in Yuvacık ilçesinde bulunan Başiskele Yukarı Serdar Camii'nden kalkacak.

Gazeteci Ersin Çelik'in 7 yaşındaki kızı Ecrin, oyun oynarken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Tatil için annesi ve diğer iki kardeşiyle birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesine giden minik Ecrin, evin önünde oynarken, bir otomobil çarptı. Olayın ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ecrin, burada yaşamını yitirdi.

CENAZE İZMİT YUVACIK'TA

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Ersin Çelik'in kızı Ecrin'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip İzmit'in Yuvacık ilçesinde bulunan Başiskele Yukarı Serdar Camii'nden kalkacak.