06.05.2017 15:17:19

Erol Büyükburç'un kızı babasını şarkılarıyla andı

Ünlü sanatçı Erol Büyükburç düzenlenen gecede şarkılarıyla anıldı. Babasını gözyaşlarıyla anlatan kızı Evren Büyükburç, gecede Murat Evgin ile birlikte babasının şarkılarını seslendirdi.

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Ünlü sanatçı Erol Büyükburç düzenlenen gecede şarkılarıyla anıldı. Babasını gözyaşlarıyla anlatan kızı Evren Büyükburç, gecede Murat Evgin ile birlikte babasının şarkılarını seslendirdi.Türk Pop Müziği'nin öncülerinden olan ünlü sanatçı Erol Büyükburç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen konserle anıldı. Türk pop müziğinin usta sesi Erol Büyükburç için İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye sanatçının kızı Evren Büyükburç, ilk menajeri Hasan Uğur Epiri, son menajeri Osman Nuri Yazıcı yakın dostları İskender Doğan, Ersan Erdura ve çok sayıda davetli katıldı."Hayatımdaki en duygusal geceyi yaşıyorum"Gecede konuşma yapan Erol Büyükburç'un kızı Evren Büyükburç, 'İtiraf etmeliyim ki hayatımdaki en duygusal geceyi yaşıyorum. Babamın bir yerlerden bizi izlediğini hissediyorum. Sadece benim için değil, hepimiz için anlam taşıyan bu özel geceye hoşgeldiniz. Bu gecenin hazırlanmasında öncülük ederek destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a Abdurrahman Şen ve şahıslarında emeği geçen bize büyük bir kadirşinaslıkla kapılarını açan Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi müdür ve çalışanlarına teşekkür ediyor ailem adına şükranlarımı sunuyorum'diye konuştu. Konuşmalar sırasından ara ara duygusal anlar yaşayan Evren Büyükburç gözyaşlarına hakim olamadı.Bu özel gecede sahneye çıkan Evren Büyükburç ve Türk müziğinin başarılı ismi Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin, Erol Büyükburç'un unutulmaz şarkılarını salonu dolduran davetliler için seslendirdi. Daha sonra sahneye çıkan Yılmaz Tümözen ve Chakra Orkestrası gece boyuncu davetlilere usta ses Erol Büyükburç'un şarkılarını söyledi.Müziği Erol Büyükburç sayesinde sevdiğini söyleyen sanatçı İskender Doğan, 'Müziği Erol Büyükburç sayesinde sevdik. Ben Manisa'da arkadaşlarımla orkestra kurdum, Erol ağabeyin şarkılarını türküleri bize bir itme gücü oldu. O günlerden bugünlere kadar, sanattan kazandığımız, hem ekmek parası hemde sevgi, saygı onun büyük bir payı olduğu düşünüyorum ve bugün bizim kuşak ona yani Erol Büyükburç'a Erol ağabey diyen kuşak olduğu gibi burada ve o açıdan da çok sevinçliyim. Tahmin ediyorum ki çok güzel geçecek onun şarkıları söylenecek onu iyi tanıyanlar onun hakkında konuşacak. Nurlar içinde yatsın çok sevdiğimiz saydığımız bir insandı. Burada olmaktan son derece keyifli ve mutluyum' dedi."Erol Büyükburç muhteşem bir kişilikti"Erol büyükburç'un yakın dostu Ersan Erdura ise, 'Türk Pop Müziği'ne çok büyük emekler vermiş çok güzel eserler kazandırmış besteci, aynı zamanda kuklada yapan seslendiren çok değerli bir sanatçı. Yabancı şarkılar söyler Elvis Presley şarkıları çok sever hatta ona Türkiye'nin Elvis'i derler ona ben de onun arkadaşından geliyorum, bana da yakıştırıyorlar. Ama Erol Büyükburç, yaptıklarıyla iyi insan oluşuyla muhteşem bir kişilikti. Yeri dolmaz bir müzisyen ve sanatçıydı' dedi.