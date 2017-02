25.02.2017 15:23:52

Erol Bedir: 'Devre arası yapılan değişiklilerle takım ayağa kalktı'

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 4-2 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Takımımız 5 maçta topladığı 13 puanla ikinci yarının lideri konumuna yükselmiş ve devre arası yapılan değişikliklerle takım ayağa kalktı' dedi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 4-2 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Takımımız 5 maçta topladığı 13 puanla ikinci yarının lideri konumuna yükselmiş ve devre arası yapılan değişikliklerle takım ayağa kalktı" dedi.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup eden Kayserispor, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Maçın ardından kulübün resmi sitesinden açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Erol Bedir, devre arası yapılan yönetim ve teknik heyet değişikliği ile takımın ayağa kalktığını söyledi. Bedir, "Kayserispor'un 2016-2017 futbol sezonu ilk yarısında 12 puan toplayıp puan sıralamasını küme düşme hattında bitirmesi şehrimizi, taraftarımızı ve Kayserispor sevdalılarını ziyadesiyle üzmüştü. Devre arası yapılan zihniyet, yönetim ve teknik heyet değişiklikleri ile takıma yapılan futbolcu takviyeleri takımımızı ayağa kaldırılmış, taraftarlarımızın da muhteşem desteğiyle birlikte 5 maçta topladığı 13 puanla ikinci yarının lideri konumuna yükselmiştir. Bu gelişmelerle birlikte, Kayserispor da yönetimi, teknik heyeti, takımı ve aldığı sonuçlarla Türkiye'nin gündemine bir çeşitlilik katmıştır. Bu ilgi ve 5 maçlık da olsa oluşan sportif başarı bizi mutlu etmekle birlikte, ligde oynanacak daha 12 müsabakanın olduğu bilincindeyiz ve her maça aynı ciddiyetle hazırlanacağız" ifadelerini kullandı."Bu maçtan da alnımızın akıyla çıkacağız"Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynayacakları Fenerbahçe maçına değinen Bedir, "Her zaman, her yerde ve her şartta oynamayı göze almış ve hiçbir bahaneye sığınmayan yönetim anlayışımızla bu maça da çıkacak, inşallah bu mücadeleden de alnımızın akıyla çıkacağız" şeklinde konuştu."Adalet talebimiz karşılanmamıştır"Yetkililerin adalet taleplerini karşılamadıklarının altını çizen Başkan Bedir, "Yetkililerden, yazılı ve sözlü olarak istediğimiz, insanlığın en müstahak olduğu değerler olan adalet ve eşitlik talebimiz maalesef karşılanmamıştır. Şöyle ki; ligde çok zorlu bir mücadele veren takımımız, 5 Mart Pazar günü değerli rakibimiz Kasımpaşa ile lig maçı oynayacaktır. Rakibimiz de bizim gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalmış ve 28 Şubat Salı günü ilk maçını oynayacaktır. Fakat Kayserispor'un ilk maçı perşembe günü oynatılacaktır. Önceki lig maçını da aynı günde oynadığımız ve pazar günü lig mücadelesi yapacağımız Kasımpaşa maçı sonrası 5. gününde lig maçına çıkarken, Kayserispor kupa maçı sonrası 3. gününde maça çıkacaktır. Kupa maçımızı, ligdeki rakibimizle aynı günde oynama talebimiz kabul görmezken, hiç olmazsa maçımızın 1 gün öne alınması da uygun görülmemiştir. Konunun incelenmesinde, maçların bu şekilde oynanmasının ve talebimizin kabul edilmemesinin hiçbir sportif kural veya adalet ilkesine uymadığı anlaşılacaktır. Bununla birlikte konuyu fazla büyütmek ve gündemi değiştirmek gibi bir düşüncemiz olmadığı için perşembe de olsa, hangi şartlarda olursa olsun çıkıp mücadelemizi verecek, taraftarımızın da desteği ile inşallah başarılı olacağız. Bu itibarla, perşembe günü oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ilk maçı ve pazar günü oynayacağımız Kasımpaşa lig maçı için muhteşem taraftarımızı Kadir Has Stadı'na davet ediyor ve her zaman olduğu gibi gücümüze güç katmalarını istiyorum" dedi."Bize gözterilen ilgiden dolayı teşekkür ederiz"Deplasman maçlarında takım ve yönetime gösterilen ilgiden dolayı rakip takımlara teşekkür eden Erol Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yaptığımız işin nihayetinde spor olduğunun bilincinde olarak Türkiye'ye örnek bir şekilde ilimize gelen takımlara, yönetim ve taraftar olarak gösterdiğimiz misafirperverlik örneğinin çıktığımız deplasmanlarda da bize gösterilmiş olması şahsımı ve yönetimimizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. 2 hafta önce Galatasaray deplasmanında gösterdikleri ilgiden dolayı Sayın Başkan Dursun Özbek ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederken, Rize deplasmanında da çok ihtiyaçları olduğu halde attıkları ilk golde misafirine nezaketinden dolayı ayağa bile kalkmayan Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan'a ve takımımızı alkışlayan Rizespor taraftarlarına sevgilerimi sunuyorum. Bu tip davranışların, huzur ve morale ciddi şekilde ihtiyacı olan ülkemize, bir nebze de olsa katkı sağladığına inanıyorum. 2 Mart Perşembe akşamı 25 bin taraftarımızla Fenerbahçe maçında buluşmak üzere, 'spor kardeşliktir' diyenleri ve Kayserispor sevdalılarını saygıyla selamlıyorum."